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17 Aralık 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Karataş Belediye Başkanı Ünal kazada yaralandı

Karataş Belediye Başkanı Ünal kazada yaralandı

Adana Şehir Hastanesi’nden genel ve detay görüntüler

İlk Müdahale Trafik Kazası Yağışlı Hava Makam Aracı Trol 

-Acil girişi ve ambulanslardan genel görüntüler

( ADANA ) ADANA

- Adana'nın Karataş Belediye Başkanı Boğaçhan Ünal geçirdiği trafik kazası sonucu yaralandı. Alınan bilgiye göre, Karataş Belediye Başkanı Boğaçhan Ünal, Adana'ya gelmek için kendi kullandığı makam aracıyla yola çıktı. Başkan Ünal'ın kullandığı otomobil, merkez Yüreğir ilçesine bağlı Solaklı Mahallesi, Karataş Caddesi’nde yağışlı havanın etkisiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak devrildi. Kazayı yaralı olarak atlatan Başkan Ünal, olay yerine gelen 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Adana Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Başkan Ünal’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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