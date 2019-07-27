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27 Temmuz 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Karapınar'da trafik kazası: 5 yaralı - KONYA

Karapınar'da trafik kazası: 5 yaralı - KONYA

- Karapınar'da trafik kazası - 5 yaralı - Karapınar Devlet Hastanesi'nden sevk edilen sürücü Şakir Aktürk'ün ambulansa bindirilişi Konya 'da trafik kazası: 5 yaralıKONYA (AA) - Konya 'nın Karapınar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.Şakir Aktürk (70) yönetimindeki 20 SU 041 plakalı otomobil, Karapınar - Konya kara yolunun 15. kilometresinde refüje çarptı.Kazada, sürücü ve eşi Hidayet Aktürk (64) ile Hicran (38), Semih (18) ve Muhammet Eren Esvet (13) yaralandı.Karapınar Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan yaralılardan sürücü Aktürk, Konya 'ya sevk edildi.

Trafik Kazası 

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