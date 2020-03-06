Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
06 Mart 2020 Cuma günü yayınlandı
Karaman'da trafik kazası: 4 yaralı

Karaman'da trafik kazası: 4 yaralı

Kaza yapan otomobiller

Polis Trafik Kazası Polis Ekipleri 

-Kazanın şiddetiyle kaldırıma çıkan otomobil
-Kaza yerinde inceleme yapan polis ekipleri
-Detaylar

( KARAMAN ) KARAMAN

- Karaman'da iki otomobilin kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Kaza, akşam saat 22.00 sıralarında Otogar Köprülü Kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.D. (21) idaresindeki 70 FE 564 plakalı otomobil ile A.B. (38) yönetimindeki 70 DU 948 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobillerden birisi kaldırıma çıktı. Kazada sürücülerle birlikte, otomobillerde yolcu olarak bulunan ve isimleri öğrenilemeyen 2 kişi daha yaralandı. Yaralılar ambulansla kaldırıldıkları Karaman Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza yapan otomobiller, olay yerinden kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Yanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacakYanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacak
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı