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23 Eylül 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Karaman'da iki minibüs çarpıştı: 15 yaralı

Karaman'da iki minibüs çarpıştı: 15 yaralı

- Olay yerinden görüntüler - Yaralılardan görüntüler - Kaza yapan araçlardan görüntülerKARAMAN (AA) - Karaman 'da meydana gelen trafik kazasında 15 kişi yaralandı.Abdullah Yıldırımer idaresindeki 70 M 0192 plakalı yolcu minibüsü, Başakşehir Mahallesi 2081 Sokak'ta tarım işçilerini taşıyan Yusuf Büyüktuna yönetimindeki 70 DE 856 plakalı minibüsle çarpıştı.Çarpışmanın etkisiyle yoldan çıkan yolcu minibüsü, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü bahçesine girdi.Kazada, sürücüler ile minibüslerde bulunan 13 kişi yaralandı. Ambulanslarla Karaman 'daki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Hastane Tarım Trafik Kazası Yolcu Minibüsü Yolcu Minibüs 

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