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11 Ağustos 2019 Pazar günü yayınlandı
Karabük’te iki araç kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü 2 yaralı

Karabük’te iki araç kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü 2 yaralı

Kaza yerinden görüntü

Jeep Trafik Kazası Bild Şerit İhlali Ağır Yaralı 

-Araçlardan görüntü
-Yoldan görüntü
-Yaralıların gelmesi ve ambulanstan indirilmesi
-Ambulanslar ve Hastane yazısından görüntü

( KARABÜK ) KARABÜK

- Karabük-Ovacık karayolunda iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi öldü 2 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre kaza, Ovacık - Karabük Karayolunun 25. Kilometresinde meydana geldi. Ziya Özçetin yönetimindeki 78 AH 563 plakalı otomobil ile karşı istikametten gelen ve şerit ihlali yaptığı belirtilen İsmail Balcıoğlu idaresindeki 78 SL 866 plakalı jeep ile kafa kafaya çarpıştı. İhbar üzerine kaza sonrası olay yerine AFAD, UMKE, itfaiye ve 112 ekipleri ile Jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada sürücüler yoldan geçen diğer sürücülerin yardımı ile çıkarılırken, otomobilde sıkışan Satı Özçetin ekiplerin çalışmaları sonucu sıkıştığı yerden çıkarıldı. Yaralılar Olay yerine gelen 112 ambulansları ile Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilirken, ağır yaralı olan Satı Özçetin yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili, Jandarma ekipleri soruşturma başlattı.
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