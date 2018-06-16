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16 Haziran 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Karabük’te 2 ayrı trafik kazası: 5’i çocuk 10 yaralı

Karabük’te 2 ayrı trafik kazası: 5’i çocuk 10 yaralı

Kanaldaki panelvan minibüsten görüntü

Güzergah Tahkikat Trafik Kazası Minibüs Kurtarma Direksiyon 

-Yerdeki yaralılar ve ekiplerden görüntü
-Ambulanslardan görüntü
-Ambulanstaki yaralılar
-Detaylar
-Diğer kazadaki yaralılardan görüntü
-Kaza yapan araçlardan görüntü

( KARABÜK ) KARABÜK

- Karabük-Bartın Karayolu Kirkile mevkiinde yarım saat arayla meydana gelen 2 ayrı trafik kazında 5’i çocuk 10 kişi yaralandı. “Yapım halindeki alt geçide düştüler” Karabük - Bartın Karayolu Kirkille mevkiinde meydana gelen ilk trafik kazasında seyir halindeki panelvan bir araç karayolunda yapımı devam alt geçite düştü. Edinilen bilgiye göre Mevlüt Taşdelen (39) idaresindeki 78 BS 250 plakalı panelvan araç Bartın istikametine seyir halinde iken kapalı olan yola girdikten bir müddet sonra yapım halinde olan alt geçit kanalına düştü. Yaklaşık 5 metre yükseklikten aracın burnu üstünü kanala düşen aracın sürücüsü Mevlüt Taşdelen (39) ile yanında buluna eşi Fikriye (37), çocukları Burak Erdem (13) ve 3 yaşındaki Yunus Eymen yaralandı. Aracın içinde sıkışan ve çıkamayan yaralılar durumu telefonla yakınlarına konum atarak bildirdi. Bunun üzerine yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 ekipleri ile itfaiye ve AFAD ekiplerine sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler tarafından araçtan çıkarılan ve durumları iyi olan yaralılar ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Aynı güzergahta medyana gelen diğer kazada ise 2’si çocuk 6 kişi yaralandı. Bartın istikametinden Karabük istikametine seyreden Nevzat Karlıdağ (39) idaresindeki 06 AS 5855 plakalı panelvan kamyonet sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sağına devrildi. Kaza sonrası panelvan kamyoneti kurtarma çalışmaları yapıldığı sırada trafiğe kapatılan yolu fark etmeyen Tarık Akgün idaresindeki 78 DC 998 plakalı minibüs kurtarmaya çalışan kamyonete çarptı. Kazada kamyonet sürücü Nevzat Karlıdağ ile minibüs sürücüsü Tarık Akgün (32) ile yanında yolcu olarak bulunan Emine Gülberay Yiğit (12), Ferdane Akgül (54), Berat Akgül (9) ve Zeynep Gülderen (10) yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen 112 ambulansları tarafından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Meydana gelen kazalarla ilgili Jandarma Trafik timleri tahkikat başlattı.
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