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18 Mart 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Kar etkili oluyor - DÜZCE/BOLU

Kar etkili oluyor - DÜZCE/BOLU

- Kar yağışından detaylar - Sokaklardan detaylar - Araçlardan detaylarBOLU (AA) - Bolu ve Düzce'de yoğun kar etkili olmaya başladı.
Bolu 'da etkisini artıran kar, günlük yaşamı ve ulaşımı olumsuz etkiledi.Yağış, kentin yüksek kesimlerinde de etkisini sürdürüyor. Bolu Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri, bugün ve yarın yoğun yağışın devam edeceğini, cuma ve cumartesi günleri ise kentte karın hafif şekilde yağmasının beklendiğini bildirdi.Yetkililer, hava sıcaklığının ise pazar gününe kadar sıfırın altında olmak üzere 4 ile 1 derece arasında ölçüleceğinin tahmin edildiğini kaydetti.
- DüzceDüzce'de aniden başlayan kar, günlük hayatı olumsuz etkiledi.Kaynaşlı ilçesinde başlayan yağış, il merkezinde de kısa süreli etkili oldu.Bahçeşehir semtinde yoğun kar nedeniyle trafikteki sürücüler zor anlar yaşadı.Kentin yüksek kesimlerinde de yoğun kar etkili oldu.Hava sıcaklığı il merkezinde karla birlikte 1 dereceye kadar düştü.

Hava Sıcaklığı Bild Pazar Günü 

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