-Lal Sanat Merkezi Kurucusu Müzisyen Ersin Fidan’ın konuşması

-Konserden genel görüntüler

-Konseri izleyenlerden genel görüntü

-röportaj

-detaylar



( ZONGULDAK ) Kanser tedavisi gören öğrencisi için konser düzenledi ZONGULDAK



- Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde faaliyet gösteren Lal Sanat Merkezi kurucusu müzisyen Ersin Fidan, kanser tedavisi gören öğrencisi için konser düzenledi.

Kdz. Ereğli ilçesinde Lal Sanat Merkezi Kurucusu Müzisyen Ersin Fidan yaklaşık bir ay önce kanser hastası olduğu anlaşılan ve tedavisi devam eden kursiyerlerinden 14 yaşındaki Celalcan Aslanoğlu’na destek amacıyla Türk Halk Müziği konseri düzenledi.

Hüseyin Tatoğlu Kültür Merkezi’nde düzenlenen konserin tüm geliri Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde devam eden Aslanoğlu’nun tedavisi için kullanılacak. Konser öncesi katılımcılara bilgi veren Lal Sanat Merkezi kurucusu müzisyen Ersin Fidan, öğrencisinin beyninde tümör, ayaklarında da kireçlenme olduğunu ve tedavisi için kendisine her türlü desteği vereceklerini söyledi.



Bu akşamda Celalcan’ın tedavisine destek amacıyla bir sosyal sorumluluk projesi kapsamında konser düzenlediklerini belirten Fidan, kendilerine destek olan herkese teşekkür etti. Konser sırasında Celalcan Aslanoğlu’nun hocasına ve katılımcılara desteklerinden dolayı teşekkür ettiği videosu sinevizyon aracılığı ile konsere edenlere izlettirildi. Müzisyen Ersin Fidan’ın koro şefliğini yaptığı konserde yaklaşık 1,5 saat boyunca katılımcılara bir birinden güzel türküler seslendirildi. Gecenin sonunda katkılarından dolayı Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal ile Kdz. Ereğli Sağlık Meslek Lisesi Müdürü Ferhat Yavuz Yiğitoğlu’na çiçek takdim edildi.

