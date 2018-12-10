Kahramanmaraş’ta zincirleme kaza: 4 yaralı

-Kaza anı (güvenlik kamerası)

-Kaza sonrası otobüsün geri çekilmesi

-Kaza yapan araçlardan detay

-Sağlık görevlileri detay

-Hurdaya dönen otomobil genel detay



( KAHRAMANMARAŞ ) - KAHRAMANMARAŞ



- Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Kaza Malatya-Gaziantep D-360 karayolu Yukarı Pazarcık mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Adıyaman’dan Pazarcık istikametine gitmekte olan 33 AK 695 plakalı aracın şoförü S.H. yakıt almak Petrol istasyonuna dönüş yapmak için yavaşladı. Bu sırada arkadan gelen A.P. yönetiminde ki 33 SC 014 plakalı araç yağmur sebebiyle kayganlaşan yolda duramayarak yavaşlayan araca arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle karşı yöne savrulan otomobile karşı yönden gelen 34 UZA 95 plakalı yolcu otobüsü çarparak sürükledi. Çarpmanın şiddetiyle hurdaya dönen otomobilde bulunan şoför S.H. ve ismi öğrenilemeyen 2 yolcu araçta sıkıştı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ve vatandaşların yardımıyla otomobilden sürücüler A.P, S.H. ve 2 kişi sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından kentteki çeşitli hastanelere sevk edildi.

