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17 Ağustos 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Kahramanmaraş’ta trafik kazası: 6 yaralı

Kahramanmaraş’ta trafik kazası: 6 yaralı

Kaza yeri detaylar

Fabrika Trafik Kazası Polis Ekipleri Direksiyon Aydınlatma Direği 

-Kaza yapan minibüs ve yaralılar
-Ambulans ve polis ekipleri detaylar
-Bir yaralı ve Orhan Bal ile röportaj

( KAHRAMANMARAŞ ) KAHRAMANMARAŞ

- Kahramanmaraş’ta minibüsün aydınlatma direğine çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı. Kaza, Dulkadiroğlu ilçesi Gazipaşa Mahallesi Hikmet Kabakcı Caddesinde meydana geldi. Bekir Sami K. İdaresindeki 46 S 881 plakalı fabrika servisi, cadde üzerinde seyir halindeyken bir anda direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refüjde yer alan beton aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle beton direk devrilirken minibüstekilerin tamamı yaralandı. Kaza anında caddenin karşı yönünden otomobiliyle seyir halinde olan Orhan Bal, minibüsün çarptığı direğin kendisine çarpmadan kurtulduğunu söyledi.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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