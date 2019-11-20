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20 Kasım 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Kahramankazan’da trafik kazası 1 ölü 2 yaralı - ANKARA

Kahramankazan’da trafik kazası 1 ölü 2 yaralı - ANKARA

- Kahramankazan'da trafik kazası - Kaza yeri - Kaza yapan araç - Ekiplerin çalışması - Cenazenin hastane morguna getirilmesiKahramankazan'da otomobil devrildi: 1 ölü, 2 yaralıANKARA (AA) - Kahramankazan ilçesinde devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 06 BOR 582 plakalı otomobil, Ankara - Kahramankazan kara yolunun 35. kilometresinde, refüje devrildi.Kazada, E.Ö (21), olay yerinde hayatını kaybetti, M.C.G (19) ve A.R.A. (18) yaralandı.Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Yenimahalle Devlet Hastanesine kaldırıldı.Yaşamını yitiren E.Ö'nün cesedi Kahramankazan Hamdi Eriş Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Hastane Trafik Kazası Bild 

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