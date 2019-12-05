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05 Aralık 2019 Perşembe günü yayınlandı
Kaçak olarak inşa edilen binanın yıkımı için 8. kata iş makinesini çıkardılar

Kaçak olarak inşa edilen binanın yıkımı için 8. kata iş makinesini çıkardılar

Kaçak bina, vinçle kepçenin kaldırılması, ekiplerin çalışması, yıkımdan detaylar.

( BURSA )- Vinçle 8. kata çıkarılan iş makinesiyle kaçak bina yıkıldı- İmar barışı oyununu belediye ekipleri bozdu BURSA

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- Osmangazi Belediyesi, Dikkaldırım Mahallesi'nde kaçak olarak inşa edilen 8 katlı ruhsatsız binanın yıkımına başladı.
8 katlı bina, vinç yardımı ile en üst kata çıkartılan iş makinesi ile kademe kademe yıkılıyor. Osmangazi Belediyesi, kaçak yapılarla mücadeleyi kararlılıkla sürdürüyor. Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri tarafından Dikkaldırım Mahallesi’nde kaçak olarak inşa edildiği tespit edildikten sonra kanunî işlemleri tamamlanan 8 katlı binanın yıkımına başlandı. Bölgede 5 kata kadar imar izni olmasına rağmen 8 katın tamamını kaçak olarak inşa eden müteahhidin imar barışından yararlanmak maksadıyla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne müracaat ettiği ve ‘yapı kayıt belgesi’ aldığı tespit edildi. İmar Barışı fırsatçısı müteahhidin oyunu ise belediye ekipleri tarafından bozuldu. Kaçak binanın sahibinin imar barışından faydalanabilmek için inşaatı 31 Aralık 2017 yılından önce yapmış gibi göstererek Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nden “yapı kayıt belgesi” aldığı, ancak belediye tutanaklarında binanın imar barışı kapsamı dışında kalan 2018 yılı içerisinde yapıldığı tespit edildi. Yapı kayıt belgesi iptâl edilen 8 katlı bina, vinç yardımı ile en üst kata çıkartılan iş makinesi ile yıkılmaya başlandı. Belediye yetkilileri, vatandaşları ruhsatsız ve kaçak yapılaşmaya yönelmemeleri hususunda uyarırken, kaçağa asla izin vermeyeceklerini belirtti.
(MŞ-Y)
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