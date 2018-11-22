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22 Kasım 2018 Perşembe günü yayınlandı
Kaçak göçmenler kimsesizler mezarlığına defnedildi

Kaçak göçmenler kimsesizler mezarlığına defnedildi

Hayatını kaybeden kaçak göçmenlerin defnedilmesi

Kaçak Göçmen Kaçak Trafik Kazası 

-arşiv

( VAN ) VAN

- Van’ın Bahçesaray ilçesinde iki hafta önce meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 5 kaçak göçmen, kimsesizler mezarlığına defnedildi. Edinilen bilgiye göre, 6 Kasım 2018 tarihinde Bahçesaray ilçesine bağlı Karapet Geçidi’nde meydana geldi. M. Ç. yönetimindeki 34 ZF 3395 plakalı panelvan tipi minibüs, belirlenemeyen bir nedenle şarampole yuvarlandı. Meydana gelen kazada minibüs içerisindeki 21 kaçak göçmenden 5’i hayatını kaybetmiş, 16’sı ise yaralanmıştı. Kazada hayatını kaybeden ve YYÜ Dursun Odabaşı Tıp Merkezinde morgunda otopsileri yapdıktan soran kimsenin müracaat etmemesi sonucu 5 kaçak göçmen, Van Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Seyrantepe Mezarlığı içerisinde yer alan kimsesizler mezarlığına defnedildi. (ATL-ŞAK-Y)
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