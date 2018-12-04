Jet-ski’den denize düşen 2 kaçak son anda kurtarıldı

-Jet-ski’nin kıyıya çıkartılması



( MUĞLA ) MUĞLA



- Bodrum’dan yasa dışı yollarla Yunan adalarına geçmeye çalışan 2 Filistinli'nin bindikleri jet-ski devrildi. Boğulma tehlikesi geçiren kaçak göçmenleri, Sahil Güvenlik son anda kurtardı. Olay, Bodrum’un İçmeler sahili açıklarında yaşandı. Yunan adalarına geçmek için İçmeler mevkisinden jet-ski’ye binen 2 Filistinli kaçak göçmenin, kıyıdan yaklaşık 50 metre uzaklaştıktan sonra bindikleri jet ski devrildi. Durumu ihbar alan Bodrum Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, bölgeye hareket etti. 112 Acil Sağlık ekibi boğulma tehlikesi geçiren göçmenlerin ayakta tedavisini yapıp Sahil Güvenlik ekiplerine teslim etti. Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığına getirilen göçmenlerin Muğla Göç İdaresi’ne gönderileceği bildirildi.



