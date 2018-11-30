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30 Kasım 2018 Cuma günü yayınlandı
Jandarmadan kış lastiğinin önemine ilişkin video - ANKARA

Jandarmadan kış lastiğinin önemine ilişkin video - ANKARA

- Jandarmadan kış lastiğinin önemine ilişkin video - Jandarma Genel Komutanlığınca hazırlanan video - Kış lastiği takmayan ve takan araçların seyir halindeki görüntüleriJandarmadan kış lastiğinin önemine ilişkin video - Jandarma Genel Komutanlığınca hazırlanan videoda, araçlarda kış lastiği kullanmanın önemine vurgu yapıldıANKARA (AA) - Jandarma Genel Komutanlığınca, araçlarda kış lastiği kullanmanın önemine ilişkin hazırlanan video yayımlandı.Genel Komutanlığın sosyal medya hesaplarından paylaşılan videoda, kış lastiği takmayan ve takan araçların seyir halindeki görüntüleri yer aldı.Videoda, kış lastiği bulunmayan araçların kaza yaptıkları, kış lastiği takılı araçların ise yolda daha güvenli ilerledikleri görüldü.
Seyahat güvenliği için 7 derecenin altındaki sıcaklıklarda kış lastiği takılması gerektiği de hatırlatıldı.Paylaşımda, yük ve yolcu taşımacılığı yapan araçlar için kış lastiği kullanma zorunluluğunun yarın başlayıp 1 Nisan 2019'a kadar süreceği, bu kurala uymayan sürücülere 715 lira ceza kesileceği hatırlatıldı.

Sosyal Medya Cenin Yolcu Taşımacılığı Kış Lastiği 

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