İzmit’te yaşayan 114 Kıbrıs gazisine madalyası tevcih edildi

-Vali Hüseyin Aksoy'un konuşması

-Gazilere madalyalarının verilmesi

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( KOCAELİ ) KOCAELİ



- Kocaeli Valiliği tarafından 114 Kıbrıs gazisi için ‘Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Mücadele Madalyası ve Beratlarının Tevcihi’ töreni düzenlendi.

Kocaeli Valiliği, Kocaeli’nin İzmit ilçesinde Kıbrıs gazilerine madalyalarını tevcih etti. Kocaeli Valiliğinde düzenlenen ‘Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Mücadele Madalyası ve Beratlarının Tevcihi’ törenine Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak, il protokolü, gaziler ve gazi aileleri katıldı.

Törende İzmit’te yaşayan 114 Kıbrıs gazisine Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Mücadele Madalyası tevcih edildi. Törende konuşan Kocaeli Valisi Aksoy, “Ülkemiz için, soydaşlarımız için tehdit oluşturan Kıbrıs’la ilgili bir durum ortaya çıktığında da Kıbrıs Barış Harekatı’nda bütün unsurlarıyla beraber bu millet yer almış ve Kıbrıs Barış Harekatı başarı ile tamamlanmış ve oradaki soydaşlarımızın can güvenliği sağlanmıştır. Terörle mücadele başta olmak üzere birçok noktada mücadeleler verilmiş ve birçok şehidimiz olmuştur, gazimiz olmuştur. Onların hepsi bu bayrağın dalgalanması adına bu ülkede yaşayacak olan insanların daha özgür ve mutlu şekilde yaşamaları adına verilen mücadelelerdir. Bu anlamda bu mücadeleleri veren geçmişte bu çalışmaların mücadelelerin içerisinde yer alan herkesi saygıyla anıyoruz. Şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Gazilerimizi minnetle şükranla anıyoruz. Onlara vefa borcumuz var ve onlar bizim için değerli ve önemlidir” dedi.

Vali Aksoy’un konuşmasının ardından gazilere ve vefat eden gazilerin ailelerine madalyaları verildi.

İl genelinde bine yakın Kıbrıs gazisine madalya verileceği belirtildi.



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