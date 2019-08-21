İzmir'deki orman yangınında soğutma çalışmaları sürüyor
- Yanan bölgenin havadan dron görüntüleri - Yanmaya devam eden ağaç köklerinden detay görüntüler - Soğutma çalışmalarına katılan ekiplerin su takviyesi yapması - Ekiplerin soğutma çalışmalarından görüntüler - Yanan çiftçi barınaklarından görüntü - Karabağlar ilçesinde başlayıp Seferihisar ve Menderes ilçelerine sıçrayan yangında soğutma çalışmaları devam ediyorİZMİR (AA) - İzmir 'in Karabağlar ilçesinde pazar günü başlayan ve 2 gün 5 saat sonra kontrol altına alınan yangını soğutma çalışmaları devam ediyor.Karabağlar'ın Tırazlı Mahallesi'nde başlayıp Menderes ve Seferihisar ilçelerine sıçrayan yangının dün kontrol altına alınmasının ardından soğutma çalışmalarına başlandı.Yaklaşık 500 hektar alanın zarar gördüğü yangını söndürmek için Orman Genel Müdürlüğüne ait ve Türkiye'nin birçok noktasından İzmir 'e gelen yaklaşık 150 arazözün soğutma çalışmaları için görev yaptığı öğrenildi.Zaman zaman yangın yönetim helikopterinin havadan denetim yaptığı yangında, herhangi bir olumsuzluğa karşı yangın söndürme helikopterlerinin de hazırda bekletildiği kaydedildi.
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