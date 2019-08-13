Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
13 Ağustos 2019 Salı günü yayınlandı
İtalyan milyoner Bodrum'da ev almaya karar verdi

İtalyan milyoner Bodrum'da ev almaya karar verdi

YATTA ARKADAŞLARIYLA OTURAN MİLYARDER

Körfez Adala İtalya İtalyan Lüks Tekne 

-YATTAN GENEL, DETAY

( MUĞLA ) - MUĞLA

- Dünyaca ünlü giyim markası Moncler'in sahibi Remo Ruffini, 40 milyon avroluk teknesiyle geldiği Bodrum’a hayran kalınca ev almaya karar verdi. İtalyan milyoner 57 yaşındaki Remo Ruffini, 40 milyon avroluk lüks teknesi ile Bodrum’a geldi. Dünyaca ünlü giyim markası Moncler'in sahibi ve CEO'su olan Ruffini, lüks teknesinde yakın dostlarını ağırlıyor. Bodrum’a hayran kaldığını ifade eden İtalyan milyoner, önceki gün yemek yerken görüntülendi. Remo Ruffini’nin tasarım harikası yatı dikkat çekti. Yunan adalarını ve Hisarönü körfezini gezdikten sonra Bodrum'a gelen Ruffini’nin bir hafta ilçede kalacağı öğrenildi. Öte yandan Ruffini Bodrum’dan ev sahibi olma için dün bir görüşme yaptı. Yalıkavak Mahallesi’ndeki ünlü modernist mimar Richard Meier tarafından tasarlanan Bodrum Houses isimli siteden ünlü mimara ait evi satın almayı planladığı öğrenilen Ruffini’nin, konuyla ilgili çeşitli görüşmeler yaptığı ifade edildi. 5 bin 100 metrekarelik bahçe alanı içerisinde 950 metrekarelik kullanım alanı olan villa, satış fiyatının ise 25 milyon lira olduğu öğrenildi. (EA-MB-SO-Y)
İlgili Foto Galeriler
Akdeniz’de Kaçak Göçmen AkınıAkdeniz’de Kaçak Göçmen Akını
Bu transfer olay yaratır! Dünya yıldızı İstanbul'a...Bu transfer olay yaratır! Dünya yıldızı İstanbul'a...
Cinsiyet değiştiren mafya babasına infaz!Cinsiyet değiştiren mafya babasına infaz!
Lazio - Galatasaray Maçından En Güzel FotoğraflarLazio - Galatasaray Maçından En Güzel Fotoğraflar
Dev Kruvaziyer Costa Riviera Marmaris'teDev Kruvaziyer Costa Riviera Marmaris'te
Erdoğan Mega Projeleri İncelediErdoğan Mega Projeleri İnceledi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı