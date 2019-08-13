İtalyan milyoner Bodrum'da ev almaya karar verdi

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- Dünyaca ünlü giyim markası Moncler'in sahibi Remo Ruffini, 40 milyon avroluk teknesiyle geldiği Bodrum’a hayran kalınca ev almaya karar verdi. İtalyan milyoner 57 yaşındaki Remo Ruffini, 40 milyon avroluk lüks teknesi ile Bodrum’a geldi. Dünyaca ünlü giyim markası Moncler'in sahibi ve CEO'su olan Ruffini, lüks teknesinde yakın dostlarını ağırlıyor. Bodrum’a hayran kaldığını ifade eden İtalyan milyoner, önceki gün yemek yerken görüntülendi. Remo Ruffini’nin tasarım harikası yatı dikkat çekti. Yunan adalarını ve Hisarönü körfezini gezdikten sonra Bodrum'a gelen Ruffini’nin bir hafta ilçede kalacağı öğrenildi. Öte yandan Ruffini Bodrum’dan ev sahibi olma için dün bir görüşme yaptı. Yalıkavak Mahallesi’ndeki ünlü modernist mimar Richard Meier tarafından tasarlanan Bodrum Houses isimli siteden ünlü mimara ait evi satın almayı planladığı öğrenilen Ruffini’nin, konuyla ilgili çeşitli görüşmeler yaptığı ifade edildi. 5 bin 100 metrekarelik bahçe alanı içerisinde 950 metrekarelik kullanım alanı olan villa, satış fiyatının ise 25 milyon lira olduğu öğrenildi. (EA-MB-SO-Y)

