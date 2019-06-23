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23 Haziran 2019 Pazar günü yayınlandı
İstanbullu seçime gitti, onlar ‘kriket’ oynadı

İstanbullu seçime gitti, onlar ‘kriket’ oynadı

Kriket oyunu oynayanlar

Armani Pazar Tatili Kriket Pazar Günü 

-Oyuncularla röp.
-Genel ve detaylar

( İSTANBUL -ÖZEL)- Seçim gününün sakinliğini Afganistan ve Pakistanlılar değerlendirdi İSTANBUL

- İstanbul’da seçim heyecanı yaşanırken, pazar tatilini ve seçim günü sakinliğini değerlendiren yabancı uyruklu vatandaşlar ‘kriket’ oynadı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Yenileme Seçimi için sandık başına giden İstanbullu seçmen oylarını kullanırken, seçim günü sakinliğini yabancı uyruklu vatandaşlar değerlendirdi. Sultangazi’de toplanıp boş bir araziye gelen Afganistan ve Pakistan uyruklu vatandaşlar ‘kriket’ oynadı. Afganistan, Pakistan ve Hindistan gibi ülkelerde kriket oyununun meşhur bir oyun olduğunu söyleyen Ahmed Şarmani, “Biz burada Pazar günleri top oynuyoruz. Canım sıkılıyor buraya geliyorum. Bu oyun Afganistan, Pakistan, Hindistan her memlekette oynanıyor. İsmi kriket. Hafta içi çalışıyorum sadece pazar günleri buraya geliyorum top oynuyorum. Arkadaşları da getiriyorum buraya” dedi.
“Bugün seçim var, biz de kriket oynuyoruz” İstanbul’da gerçekleşen seçim dolayısıyla sakin bir gün olduğunu belirten Akif Khan, “Bu kriket oyunu. Çok güzel bir oyun. Burada kriket oynuyoruz. Bu oyunu Afganistan, Pakistan; Avrupa’daki Avustralya, Hindistan oynuyor. Biz de pazar günü tatilde gelip oynuyoruz. Beysbol gibi. Beysbola benziyor. Bugün rahat bir gün, kimse yok. Bugün seçim var, biz de burada kriket oynuyoruz” diye konuştu.

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