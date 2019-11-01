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01 Kasım 2019 Cuma günü yayınlandı
Isparta’da hasta taşıyan ambulans kaza yaptı: 4 yaralı

Isparta’da hasta taşıyan ambulans kaza yaptı: 4 yaralı

Kazadan detaylar

Hastane Trafik Kazası Bild Sparta Devlet Hastanesi 

-Ambulans detay
-Kaza yapan otomobilden detay

( ISPARTA ) ISPARTA

- Isparta’nın Gelendost ilçesinde hasta nakli yapan ambulans ile otomobilin dörtyol kavşağında çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.Yaralılar arasında ambulansta nakledilen hasta, otomobil sürücüsü ve ambulanstaki 2 görevlinin de bulunduğu öğrenildi.Yaralıların, kaza sonrasında Gelendost'tan gönderilen başka ambulanslarla ilçedeki devlet hastanesine sevk edildiği öğrenildi.
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