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15 Temmuz 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Isparta’da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

Isparta’da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

-Garnizon Şehitliği Vali, belediye başkanı ve askeri erkan genel görüntüler

Gaziler Şehit Şehit Yakınları Belediye Başkanı Sparta 

--Kur'an-ı Kerim tilaveti ve genel detaylar
--Garnizon Şehitliği ziyareti detay görüntüler
--Şehitlikte kabirlere karanfil bırakılması
--Genel detaylar

( ISPARTA )- Garnizon Şehitliği’nde Kur’an-ı Kerim tilaveti sunularak dualar edildi ISPARTA

- etkinlikleri kapsamında Isparta Valiliği tarafından çeşitli ziyaretler ve anma etkinlikleri düzenlendi.
Programa Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, İl Genel Meclisi Başkanı Serkan Keskin, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Yakup Kütük, İl Müftüsü Bayram Şahin, 15 Temmuz Gazisi Burak Kocabaş, gaziler ve protokol mensupları katıldı.
Kentte, sabah saatlerinde hatıra ormanı ziyaretiyle başlayan anma programları çerçevesinde, Garnizon Şehitliği’nde Kur’an-ı Kerim tilaveti sunularak dualar edildi. Anma programları kapsamında protokol mensupları tarafından şehit yakınları ve gaziler de ziyaret edildi. Öğle saatlerinde Isparta Ulu Camii’nde Mevlid-i Şerif okutulması ve yapılan Hatm-i Şeriflerin duasının yapılması ile devam eden program kapsamında öğle namazı çıkışında ise ikramlarda bulunuldu. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri, saat 19.00’dan itibaren 15 Temmuz görsellerinin sunumu, yürüyüş ve tören ile devam edecek. Tüm Türkiye’de yapılacağı gibi 16 Temmuz gecesi 00.13’te ise tüm camilerde selalar okunacak.
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