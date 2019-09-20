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20 Eylül 2019 Cuma günü yayınlandı
İş makinesiyle çarpışan tır yandı - DENİZLİ

İş makinesiyle çarpışan tır yandı - DENİZLİ

- Çıkan yangını söndürme çalışmalarıİş makinesiyle çarpışan tır yandıDENİZLİ (AA) - Denizli 'nin Merkezefendi ilçesinde tırın iş makinesi ile çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Denizli 'den Ankara yönüne giden Sinan Y. yönetimindeki 32 DB 427 plakalı tır, çevre yolunda Eskihisar Mahallesi yakınlarında Ramazan Ö'nün kullandığı iş makinesi ile çarpıştı.Kontrolden çıkan tır şarampole devrildi. Kazada her iki sürücü de yaralandı.Bu arada sürücü Sinan Y'nin kendi imkanlarıyla terk ettiği tır, bir süre sonra yanmaya başladı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.Tırdaki yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.Yaralı sürücüler 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Polis Hastane İş Makinesi Polis Ekipleri Trol 

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