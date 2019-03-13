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13 Mart 2019 Çarşamba günü yayınlandı
İş makinesinin üzerine kaya parçası düştü: 2 yaralı - DÜZCE

İş makinesinin üzerine kaya parçası düştü: 2 yaralı - DÜZCE

- Olay yerinden detaylarİş makinesinin üzerine kaya parçası düştü: 2 yaralı - Düzce 'de mermer ocağında çalışan iş makinesinin üzerine kaya parçasının düşmesi sonucu 2 işçi ağır yaralandıDÜZCE (AA) - Düzce 'nin Yığılca ilçesinde bulunan bir mermer ocağında çalışan iş makinesinin üzerine kaya parçasının düşmesi sonucu 2 işçi ağır yaralandı.Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Gökçeköyü sınırları içerisinde bulunan özel bir mermer ocağında iş makinesi operatörü İbrahim Yağcı ve arkadaşı İhsan Marango, dağ yamacında çalışma yaptıkları sırada kaya parçası koptu.Kayanın iş makinesinin üzerine devrilmesi sonucu Yağcı ve Marango, kaya parçalarının altında kaldı.Diğer çalışanların jandarma ve sağlık ekiplerine haber vermesi üzerine olay yerine gelen ekipler, uzun uğraşlar sonucu yaralanan 2 işçiyi bulunduğu yerden çıkardı.Olay yerinde bekletilen ambulanslarla hastaneye kaldırılan iki işçinin de hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Hastane Jandarma İş Makinesi Mermer Ocağı Sağlık Ekipleri 

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