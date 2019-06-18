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18 Haziran 2019 Salı günü yayınlandı
Irmağa atlayan Azeri kadını gören genç, kadını boğulmaktan kurtardı İzle

Irmağa atlayan Azeri kadını gören genç, kadını boğulmaktan kurtardı İzle

olay yerinden detay

İlk Müdahale Korkuluk Cankurtaran Genç Kadın Kadın Hasta 

-ambulansta müdahale
-olay yerindeki ekipler
-ırmaktan detay

( ANTALYA ) - Kadını kurtaran genç ortadan kayboldu, kadın hastaneye kaldırıldı ANTALYA

- Antalya'nın Manavgat ilçesinde ırmağa atlayarak intihar etmeye kalkışan Azeri kadını, olayı gören ve hiç düşünmeden ırmağa atlayan bir genç boğulmadan kurtardı. Kadın hastaneye kaldırılırken, kendisini kurtaran genç bir anda ortadan kayboldu. Olay sabahın erken saatlerinde Kordon Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; saat 05.00 sıralarında Yukarı Pazarcı Mahallesi Kordon Caddesi'nde Anfi Tiyatroya gelen ve alkollü olduğu iddia edilen Azeri uyruklu 31 yaşındaki Konul Najafova, korkulukların üzerine çıkarak Manavgat Irmağı'na atladı. Kadının ırmağa atladığını gören, caddede bulunan bir iş yerinde çalışan genç, kadının arkasından ırmağa atlayarak Najafova'yı su üstünde tutmaya çalışırken, olayı gören bir başka vatandaş da ırmakta bağlı bulunan bir tekneden aldığı cankurtaran simidini gence attı. Simidi alan genç kadının boynundan geçirerek kendinden geçmiş vaziyetteki kadını suyun üzerinde tutmaya devam ederken, olay yerine gelen itfaiye ekibi merdivenle kadını ve genci yukarı çekti. Kendinden geçmiş vaziyette sudan çıkarılan kadına ilk müdahale ambulansta 112 görevlileri tarafından yapıldıktan sonra Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı. Öte yandan, kadını kurtaran genç ise ortadan kayboldu.
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