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28 Haziran 2019 Cuma günü yayınlandı
İran'da Serdeşt kentindeki kimyasal saldırının kurbanları anıldı - TAHRAN

İran'da Serdeşt kentindeki kimyasal saldırının kurbanları anıldı - TAHRAN

- Serdeşt kentindeki kimyasal saldırıyı anmak için düzenlenen tören - Törene katılanlar - İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi'nin törendeki konuşması - Sinevizyon gösterisi Baas rejiminin 32 yıl önce İran'ın Batı Azerbaycan eyaletine bağlı Serdeşt kentine gerçekleştirdiği kimyasal saldırının kurbanlarını anmak için İran'da tören düzenlendi.
İran ile Irak'ın 1980 - 1988 yılları arasındaki 8 yıllık savaşı sırasında, 28 Haziran 1987'de Baas rejiminin devrik lideri Saddam Hüseyin tarafından gerçekleştirilen kimyasal saldırının kurbanları kentte düzenlenen törenle anıldı.Anma programına İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Gulamhüseyin Dehkani, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, Batı Azerbaycan Valisi Muhammed Mehdi Şehriyari, siyasi ve askeri yetkililerin yanı sıra kimyasal saldırı mağdurları, Irak'ın Halepçe kentinden davetliler katıldı.
Konuşmacılar Serdeşt'e yönelik kimyasal saldırıya maruz kalanların ABD'nin İran'a uyguladığı yaptırımları nedeniyle tedavi göremediği ve ihtiyaç duyulan ilaçları temin edemediği eleştirisinde bulundu.

Devrik Lider İran Göreme Kimyasal Saldırı Saldırı 

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