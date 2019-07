İnsanlık hala ölmemiş dedirtti...Anneleri ölen yavru köpeklere bakmak için seferber oldu

-İŞ YERİNDE ÇALIŞMA GÖRÜNTÜSÜ

( ORDU )-Yaralı köpek için seferber olan Cınbırtoğlu, tedavisi için işini gücünü bırakarak onun iyileşmesi için mücadele etti-Yaralı köpeğin tedavisi için gerekli olan parayı ödeme gücü olmadığından yetkililerden destek bekleyen Cınbırtoğlu, köpeğin bir an önce sağlığına kavuşmasını istiyor ORDU



- Ordu'nun Ünye ilçesinde hurdacılık yaparak geçimini sağlayan 48 yaşındaki Ayhan Cınbırtoğlu insanlığın bir kez daha ölmediğini gösterdi. İlçenin Cevizdere Mahallesi'nde hurdacılık yapan Cınbırtoğlu, anne köpeğin ölmesinin ardından kalan 5 yavru sokak köpeğini kendi iş yerinde beslemeye başladı.

Burada yaşamaya başlayan yavru köpeklerden biri araba çarpması sonucu yaralandı. Yaralı köpek için seferber olan Cınbırtoğlu, tedavisi için işini gücünü bırakarak onun iyileşmesi için mücadele etti. Samsun'da tedavisi için gerekli olan parayı ödeme gücü olmadığından yetkililerden destek bekleyen Cınbırtoğlu, köpeğin bir an önce sağlığına kavuşmasını istiyor. Olay gününü anlatan Ayhan Cınbırtoğlu, "Geçtiğimiz gün sabahleyin arkadaşlarla beraber işe geldik. Biz her gün beş tane yavrumuza iş yerimizde yiyecek veriyorduk. O gün de yanımıza dört tanesi geldi ama bir tanesi de gelmemişti. Sonra etrafta kalan köpeği aradık. Hemen yan tarafımızda bulunan çuvalların arasında bulduğumuzda bir aracın çarpması sonucu yaralanmış. Hayvanı hemen Ünye'de bir veterinere getirdik. Onlarda bizim yapacağımız bir müdahale yok siz bunu Samsun'a götürün dediler. Ben de arabamla o gün hemen Samsun'a götürdüm. Hastaneye vardığımızda orada köpeği muayene ettiler. O gün 50 liralık bir tedavi ücreti çıktı. O gün işimi gücümü bıraktım hayvanın sadece iyileşmesi için çabaladım. Geçtiğimiz perşembe günü tekrar gelin köpeğin acilen ameliyat olacağını söylediler. Doktorlarda ücretinin 600 lira olacağını anlattıklarında ben de kabul ettim. Hastaneye vardığımızda köpeğe o gün röntgen çektirip alçıya aldılar. Gelecek hafta salı günü köpeği ameliyat edebileceklerini ve ben de ücretini sorduğumda toplamda 2 bin lira fiyat söylediler. Ücreti duyduğumda karşılama gücümün olmadığını söyledim. Köpeği şu an iş yerimde beslemeye devam ediyorum. Ayakları alçılı olarak duruyor. Eğer ameliyat parasını toplayabilirsem ve yetkililerimizde sesimize kulak verirse hayvanı tedavi ettireceğim. En azından bir can kurtulur. Çünkü o benim yavrum gibi" dedi.

"Herkes bir defa arkasına baksın" Hayvanlara çarptıktan sonra olay yerinde oları terk edenlere seslenen Cınbırtoğlu, "Yollarda trafik kazası olabilir. Herkes arabasını düşünüyor. Ancak bir defa olsun insanlarımız arkasında ne bıraktığına nasıl bir hayvana çarptığında düşünsün istiyorum. Bu durumda kendi çocukları da olabilir. Birde bunlara eziyet edenler var. Bu hayvanın ağzı var dili yok. Zaten insanlara karşı gelecek durumda değiller. Bunlara her türlü eziyet edebilirsiniz ama insan kendi çocuğuna eziyet etmez ki neden bu hayvanlara toplumda eziyet edilsin" diye konuştu.

"Bu köpeğin ameliyat olmasını insanlık adına istiyorum" Köpeğin tedavisinin bir insanlık adına olması gerektiğini ifade eden Cınbırtoğlu, "Bu hayvan sevgisi çocukluğumuzdan ve aileden gelen bir durumdur. Ben bu köpeğin tedavi ve ameliyat olmasını insanlık adına istiyorum. Tabi burada benim gücüm yetmediği için bu desteğe ve yetkililerin bu duruma yardımcı olacağını düşünüyorum. Paranın toplanması durumunda kim bu ücreti ödeyecekse hep beraber gidelim. Kimsenin aklına köpek üzerinden para topluyor algısı oluşmasını istemiyorum. Kim sahip çıkacaksa gelsinler ve beraber hastaneye gidip ameliyatını ettirelim. Yeter ki hayvan kurtulsun" şeklinde konuştu.