İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2'si ağır 10 yaralı

-kaza yapan araç görüntüsü

-Yaralıların ambulansa bindirilmesi

-Hastaneden yaralıların görüntüsü

--açık isimler-

-Servet Sema Korkmaz

-Doğuhan Fatih Korkmaz

-Batuhan Korkmaz

-Zeliha Çil

-Nilay Çil

-Bekir Tunç

-Elif Tunç

-Muhammet Tunç

-Tuğba Tunç

-Aysima Tunç



( ADIYAMAN ) ADIYAMAN



- Adıyaman'ın Besni ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2'si ağır 10 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Servet Sema K. sevk ve idaresindeki 06 KLY 28 plakalı otomobil ile Bekir T. sevk ve idaresindeki 48 SE 412 plakalı otomobil, Eski Besni Ören Yeri yakınlarında kafa kafaya çarpıştı. Kazada her iki araç içerisinde bulunan Servet Sema K., Doğuhan Fatih K., Batuhan K., Zeliha Ç., Nilay Ç., Bekir T., Elif T., Muhammet T., Tuğba T. ve Aysima T. yaralanarak olay yerine gelen çok sayıda ambulanslarla Besni Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan müdahalenin ardından durumu ağır olan Elif T. ve Muhammet T. Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Polis ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alırken, yaklaşık 2 saat kapalı olan yol tekrar açıldı. Besni İtfaiye ekipleri de olay yerine gelerek araçta sıkışanları çıkardı. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

