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20 Ağustos 2019 Salı günü yayınlandı
İki otomobil çarpıştı ortalık savaş alanına döndü

İki otomobil çarpıştı ortalık savaş alanına döndü

Olay yerinden genel görüntüler

Polis Trafik Kazası Bild Trol 

-İtfaiye ekiplerinin çalışma yapmasından görüntü
-Yaralıdan görüntü
-Ters dönen ve kazaya karışan diğer araçtan görüntü
-Ambulans ve çevredeki vatandaşlardan görüntü

( DENİZLİ )- Çarpışan otomobillerden birisi metrelerce takla atarak durabildi- Kazada her iki araç sürücüsü de yaralandı DENİZLİ

- Denizli’nin Çal ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobillerin çarpışması 2 kişi yaralandı. Otomobillerden birisi çarpışmanın etkisi ile kontrolden çıkarak taklalar atıp karşı şeride geçip kaldırımda ters durabildi. Edinilen bilgilere göre, kaza Çal ilçesi İsmailler Mahallesi, Denizli Caddesi üzerinde meydana geldi. TOKİ Kavşağında yaşanan kazada, Ali Deda idaresindeki 20 ABF 673 plakalı otomobil, kavşakta Çetin Çilbirci yönetimindeki 20 NK 353 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile savrulan 20 NK 353 plakalı otomobil taklalar atarak karşı şeride geçip kaldırımda ters bir şekilde durabildi. Kazada her iki araç sürücüsü de yaralanırken, kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine çok sayıda polis, 112 Acil servis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada araç içinde sıkışan Çilbirci ekipler tarafından çıkarılırken, yaralılar ardından olay yerinde hazır bekleyen ambulanslar ile Çal Devlet Hastanesi’ne kaldırıldılar. Kaza sonrası ortalık adeta savaş alanına dönerken, otomobiller ise hurdaya döndü. Büyük bir korku ve paniğinde yaşandığı kaza sonrası soruşturma başlatıldı.
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