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26 Ekim 2019 Cumartesi günü yayınlandı
İki otomobil çarpıştı: 9 yaralı - KAHRAMANMARAŞ

İki otomobil çarpıştı: 9 yaralı - KAHRAMANMARAŞ

- Nurhak'ta trafik kazası - Yaralıların Elbistan Devlet Hastanesine getirilmesi - Ambulansların gelişi - Yaralıların ambulanstan çıkarılması Kahramanmaraş 'ta iki otomobil çarpıştı: 9 yaralıKAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş 'ın Nurhak ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı.Maşallah Yıldırak idaresindeki 34 CAB 863 plakalı otomobil ile Mehmet Ali Kılçık yönetimindeki 46 NA 350 plakalı otomobil, Nurhak - Adıyaman kara yolu Kullar Mahallesi mevkisinde çarpıştı.Kazada otomobil sürücüleriyle, Murat Akbaba, Murat Baş, Salih Torun, İsmail Kılçık, Sibel, Zeynep ve Ekrem Bozacı yaralandı.Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Nurhak ve Elbistan Devlet hastanelerine kaldırıldı.

Hastane Trafik Kazası Allah Irak 

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