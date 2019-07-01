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01 Temmuz 2019 Pazartesi günü yayınlandı
İki otomobil çarpıştı: 4 yaralı - KARS

İki otomobil çarpıştı: 4 yaralı - KARS

- Kaza yerinden görüntü - Kaza yapan araçlardan görüntü - Ambulanstaki yaralılardan görüntü - Ambulansın gidişi Kars 'ta iki otomobil çarpıştı: 4 yaralıKARS (AA) - Kars 'ta meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.Halil İbrahim Yeter yönetimindeki 24 BD 809 plakalı otomobil ile Irmak Öztürk'ün kullandığı 16 KH 426 plakalı otomobil, Haydar Aliyev ile Cumhuriyet caddelerinin kesiştiği Şehir Stadyumu Kavşağı'nda çarpıştı.Otomobillerin savrularak yoldan çıktığı kazada sürücü Yeter ile diğer araçtaki yolcular Dilek Çınar, Muhammet Can Çınar ile Şeyma Paçacı yaralandı.Yaralılar sağlık ekiplerince Kars Harakani Devlet Hastanesi ile Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Hastanesine sevk edildi.Bu kişilerin genel sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Trafik Kazası Sağlık Ekipleri 

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