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14 Mart 2019 Perşembe günü yayınlandı
İki kamyonet çarpıştı: 2 yaralı - ADIYAMAN

İki kamyonet çarpıştı: 2 yaralı - ADIYAMAN

- Olay yerinde kaza yapan kamyonetlerden görüntüler - Ambulansın gelişi - Sağlık ekiplerinin yaralıya müdahale görüntüsü - Yaralıların ambulansa taşınması Adıyaman 'da trafik kazası: 2 yaralıADIYAMAN (AA) - Adıyaman 'da iki kamyonetin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Davut Çoban idaresindeki 02 HA 688 plakalı kamyonet, Abdullah Aslan'ın kullandığı 02 AJ 628 plakalı kamyonetle Yeni Mahalle Körler Derneği civarında çarpıştı.Kazada kamyonet sürücüsü Çoban ile yanında bulunan Mehmet Polat yaralandı.112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Trafik Kazası 

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