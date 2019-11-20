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20 Kasım 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Iğdır'da hastane personellerini taşıyan araçla otomobil çarpıştı: 6 yaralı

Iğdır'da hastane personellerini taşıyan araçla otomobil çarpıştı: 6 yaralı

KAZA YERİNDEN DETAY

( IĞDIR ) IĞDIR

Hastane Trafik Kazası Bild Ticari Araç Sağlık Ekipleri 


- Iğdır’da meydana gelen trafik kazasında 5’i hastane personeli olmak üzere 6 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre kaza, Havalimanı Kavşağında meydana geldi. Tuzluca'dan Iğdır istikametine seyir halinde olan ve Tuzluca Devlet Hastanesi personellerini taşıyan hafif ticari araç, havalimanından hızla çıkan otomobil ile çarpıştı. Çarpmanın etkisi ile orta refüje savrulan otomobilin sürücüsü araç içinde sıkıştı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 Acil servis ekipleri sevk edildi. Kazada otomobilde sıkışan sürücü itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarıldı. Kazada yaralanan 6 kişi sağlık ekipleri tarafından Iğdır Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hastanedeki tedavisi devam ederken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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