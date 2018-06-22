Hüda-Par’ın bağımsız adayı Yapıcıoğlu, Diyarbakır’da miting düzenledi

-Açılan döviz ve pankartlar

-Yapıcıoğlu’nun vatandaşların içinden gelmesi

-Alandan detaylar

-Yapıcıoğlu’nun konuşması

-Genel ve detay görüntüler



( DİYARBAKIR -HD)- Zekeriya Yapıcıoğlu: “Kürt meselesini bir kaç gün içinde çözüme kavuşturabiliriz” DİYARBAKIR



- Hür Dava Partisinin (Hüda-Par) Diyarbakır’da desteklediği bağımsız aday Zekeriya Yapıcıoğlu, Kürt meselinin birkaç gün için çözülebileceğini belirterek, meselenin çözülmesini için samimiyet gerektiğini ifade etti.

Hüda-Par’ın desteklediği Diyarbakır Bağımsız milletvekili adayı Zekeriya Yapıcıoğlu, Yenişehir ilçesinde bulunan Mehmet Akif Ersoy Bulvarı üzerinde miting düzenledi.

Mitinge gelen vatandaşlar, üst aramasından geçtikten sonra alana yönlendirildi. Miting Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı.

Mitingde konuşan Yapıcıoğlu, Adem peygamberden kendilerine miras kalan Diyarbakır ile gurur duyduklarını söyledi.



Diyarbakır’ın çok erken dönemlerde İslam ile buluştuğunu ardından hiçbir zaman küfrün boyunduruğuna girmediğini aktaran Yapıcıoğlu, kentin yaralarını henüz saramadığını, acıların izlerinin sürdüğünü ifade etti.

Zulüm düzenin çarkını bozacaklarını dile getiren Yapıcıoğlu, “Sorunlarımız var, hangisinin öncelikli olduğuna dair yanlışlar var, çözüm konusunda kafalarda karışıklık var. 2015’in haziran seçimlerde beni destekleyin demişlerdi, meclise gidince karışıklıklar artmıştı. İki tarafı çıkmaz olan sokaktan çıkmaya kararlıyız. Biri sorunu savaşla şiddetle kavga ile çözeceğini sanıyor. Kürt meselesine bir kaç gün içinde çözüme kavuşturabiliriz. Meselenin çözülmesi için adalet, samimiyet gereklidir. Meseleyi şiddete havale edenler, köklü çözüm gerekir. Bizim anlayışımızda asıl olan insandır, siyaset adalet temelli olacak” dedi.

Memleketin sorunlarının çözümüne ilişkin projelerinin olduğunu kaydeden Yapıcıoğlu, “Bunları nasıl çözeceğimize dair projelerimiz var. Allah’ın izni ile meseleleri Diyarbakır’ın çözme konusunda insanları ben buranın avukatlığını yapacağım. Uyuşturucu yaşı 12’ye düşmüş durumda bunun tedbirini biz alacağız. Biz sorunları çözerken, yolları gösterirken sakin olacağız. Sandığa giderken oyları zayi etmeyelim, pazar günü gözümüzü kapatmayacağız kimsenin hile yapmasına müsaade etmeyeceğiz” diye konuştu.



