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20 Şubat 2020 Perşembe günü yayınlandı
HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 171'inci gününde

HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 171'inci gününde

Ailelerin bekleyişi

Güvenlik Güçleri Kaçırılma Oturma Eylemi Terör Örgütü 

-Emin Yıldız Konuşması
-detay görüntüler

( DİYARBAKIR ) DİYARBAKIR

- Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 171'inci gününe girdi. PKK tarafından çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan evlat nöbetindeki ailelerin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 171’inci gününde soğuk havaya rağmen devam ediyor. 2015 yılında oğlu Mahmut'un ortaokul 3'üncü sınıfta okurken kaçırıldığını kaydeden Emin Arslan, 5 yıldır evladından haber alamadığını söyledi.

Arslan, "Oğlum beni görüyor ve izliyor ise devletimizin kolu uzundur. Terör örgütünden kaçıp güvenlik güçlerine teslim olsun. Ben oğlumu almadan asla buradan gitmem. Oğlum gelinceye kadar eylemimi sürdüreceğim" diye konuştu.

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