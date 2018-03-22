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22 Mart 2018 Perşembe günü yayınlandı
Hatay’da trafik kazası: 4 yaralı

Hatay’da trafik kazası: 4 yaralı

Kaza yerindeki yaralılardan görüntüler

Hastane Jandarma Trafik Kazası Bild Sağlık Ekipleri 

-Kaza yerinden detay görüntüler
-Ambulans gelişi
-Genel görüntüler

( HATAY -HD) HATAY

- Hatay’da tır ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Kaza, Hassa ilçesi Aktepe Mahallesi Eğribucak Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 01 D 9195 plakalı tır ile 31 KBE 72 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 31 KBE 72 plakalı otomobil takla açarak durabildi. Durumu gören vatandaşlar sağlık ve jandarma ekiplerine olayı bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri otomobilde bulunan 4 yaralıyı kentteki çeşitli hastanelere kaldırırken, yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza ile soruşturma başlatıldı.
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