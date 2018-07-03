Hatay’da kaybolan Ufuk Tatar’ı arama çalışmaları sürüyor

-Anne Tatar röp

-Camiden anons yapılması

-Arama çalışmalarından detay



( HATAY )- Anne Tatar: "Benim yüreğim yanıyor, Ufuk'u ne olur bana getirin" HATAY



- Hatay'ın Hassa ilçesi Amanos Dağı eteklerinde geçen pazar günü kaybolan 6 yaşındaki Ufuk Tatar'ı arama çalışmaları sürüyor. Hassa ilçesi Arpalıuşağı Mahallesi'nde kaybolan Tatar'ın son görüldüğü su kaynağı, mahalle ve Amanos Dağları eteklerinde komando, jandarma özel harekat ve AFAD ekiplerinin arama çalışmaları devam ediyor. Camilerden yapılan anonslarda da vatandaşlardan evlerinin çevresi ile bahçe ve kömürlüklere bakmaları istendi. Tatar'ın arama çalışmalarına Ankara'daki Jandarma Özel Asayiş Komutanlığının (JÖAK) ekipleri de katılıyor. Arama çalışmalarına Ankara, Adana ve Hatay'dan 150 kişinin katıldığı, ekiplerin şu ana kadar yaklaşık 30 kilometrelik alan taradığı öğrenildi. Kaybolan 6 yaşındaki Ufuk'un annesi Durdu Tatar (45), "Oğlumu bulan gören kimse çocuğumu bana versinler ne isterlerse yapmaya hazırım. Ufuk'u Allah rızası için bulup bana getirin. Yavrumu bana getirin o benim canım. Benim yüreğim yanıyor, Ufuk'u ne olur bana getirin. Çocuğumu bulduysanız, kimin elindeyse, kimsede ise çocuğumu bana getirin" dedi.

Kaybolan Ufuk Tatar'ın arama çalışmaları katılan ekipler arazide Ufuk'a seslenerek çalışmalarına devam ediyor. (ADM-

