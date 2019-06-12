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12 Haziran 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Hasta taşıyan ambulans devrildi 4 kişi yaralandı

Hasta taşıyan ambulans devrildi 4 kişi yaralandı

Olay yerinden görüntü

Trafik Kazası Trol 

-Devrilen ambulanstan görüntü

( DENİZLİ ) DENİZLİ

- Denizli’de meydana gelen trafik kazasında, hasta nakli yapan ambulansın otomobille çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre, kaza Merkezefendi ilçesinden meydana geldi. Hastaneye hasta nakli yapan 20 BEV 76 plakalı ambulans henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile kontrolde çıkan ambulans devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre ambulansın içindeki hasta ile sağlık görevlilerinin de arasında olduğu 4 kişi yaralandı. İtfaiye ekiplerinin kaza mahallindeki kurtarma çalışması sürüyor.
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