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24 Haziran 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Hafif ticari araç saman yüklü tırla çarpıştı: 3 ölü - AFYONKARAHİSAR

Hafif ticari araç saman yüklü tırla çarpıştı: 3 ölü - AFYONKARAHİSAR

- Kaza yerinden görüntü - Devrilen tırdan detaylar - Olay yerindeki ambulanslar - Kazaya karışan hafif ticari araçtan görüntüler - 112 ekiplerinin kaza yerindeki yaralılara müdahalesi - Ambulansın olay yerinden ayrılması - hafif ticari aracın çekiciye yüklenmesi Afyonkarahisar 'da trafik kazası: 3 ölüAFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar 'da meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti.Alınan bilgiye göre, Burhanettin Uygur (57) idaresindeki 34 KF 3983 plakalı hafif ticari araç, Afyonkarahisar - Konya kara yolunun 7. kilometresinde karşı yöne geçerek Bışar Barçatayin yönetimindeki 38 BM 578 plakalı saman yüklü tırla çarpıştı.Çarpışmanın etkisiyle hafif ticari araç, şarampole yuvarlandı.Kazada, hafif ticari aracın sürücüsü ile yanında bulunan Erdem ve Belinay Uygur (5) yaşamını yitirdi. Afyonkarahisar Afet ve Acil Durum (AFAD) ekipleri tarafından sıkıştıkları araçtan çıkarılan cesetler, Çay Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Trafik Kazası Karahisar Ticari Araç 

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