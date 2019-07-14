Hafif ticari araç önce tıra, sonra da traktöre çarparak takla attı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

-kaza yapan aracın görüntüsü

-ekiplerden görüntü

-detaylar



( SİVAS ) SİVAS



- Sivas’ın Ulaş ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de ağır yaralandı. Edinilen bilgiye göre, kaza Sivas-Malatya Karayolu Ulaş ilçesi geçişinde meydana geldi. Sivas'a istikametine gitmekte olan T.A. yönetimindeki 58 TC 177 plakalı hafif ticari araç önce yol kenarındaki S.A. yönetimindeki 44 NV 450 plakalı tıra, ardından ise A.A yönetimindeki 21 VF 149 plakalı traktöre çarparak takla attı. Sürücü ağır yaralanırken eşi Zekiye Avşar olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

