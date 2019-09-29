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29 Eylül 2019 Pazar günü yayınlandı
Hafif ticari araç devrildi: 4 yaralı - DENİZLİ

Hafif ticari araç devrildi: 4 yaralı - DENİZLİ

- Denizli 'de hafif ticari araç devrildi - 4 yaralı - 112 acil sağlık ekipleri ilk yardım yapması - Şarampole yuvarlanan araçtan detay - Ambulansların yaralıları hastaneye götürmesi Denizli 'de hafif ticari araç devrildi: 4 yaralıDENİZLİ (AA) - Denizli 'nin Çal ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Halil İbrahim Çelik yönetimindeki 20 VB 725 plakalı hafif ticari araç, Kumral mesireliği mevkisinde önüne çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yapınca şarampole devrildi.Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü ile araçtaki Asım, Ayşe ve Mukaddes Gürsoy, sağlık ekipleri tarafından Çal Devlet Hastanesine kaldırıldı.Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Hastane Trafik Kazası Ticari Araç Sağlık Ekipleri 

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