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17 Kasım 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Genç psikoloğun ölümü gözyaşlarına boğdu

Genç psikoloğun ölümü gözyaşlarına boğdu

cenazeden görüntüler

Başsağlığı Trafik Kazası Otobüs Şoförü Takım Otobüsü Tekerlekli Sandalye 

-gözyaşlarına boğulanlar
-doktor foto

( TOKAT )-Tokat’ın Niksar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden psikolog Merve Önel için görev yaptığı Niksar devlet Hastanesi önünde tören düzenlendi.
Düzenlenen törende Önel'in mesai arkadaşları ve ailesi gözyaşlarını boğuldular. TOKAT

- Tokat’ın Niksar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden psikolog Merve Önel için görev yaptığı Niksar devlet Hastanesi önünde tören düzenlendi.
Düzenlenen törende Önel'in mesai arkadaşları ve ailesi gözyaşlarını boğuldular. Tokat’ın Niksar ilçesinde, TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup ekiplerinden Erbaaspor'un takım otobüsü ile kamyonet ve otomobilin karıştığı kazada hayatını kaybeden Merve Önel için Niksar Devlet Hastanesi önünde tören düzenlendi.
Niksar Devlet Hastanesinde yaklaşık 2 ay önce göreve başladığı öğrenilen çiçeği burnunda Psikolog Önel’in cenaze törenine meslektaşlarının yanı sıra Niksar Belediye Başkanı Özdilek Özcan, Erbaa Belediye Başkanı Hüseyin Yıldırım katıldı.
Törende genç psikolog Önel’in annesi Semra Coşkun ayakta durmakta zorlanırken, tekerlekli sandalyeye oturarak gözyaşlarını tutamadı. Törende ayrıca Niksar Belediye Başkanı Özdilek Özcan ve Erbaa Belediye Başkanı Hüseyin Başkan Yıldırım acılı anneye taziye dileklerini sunarak başsağlığı dilediler. Birkaç ay önce nişanlandığı ve düğün hazırlıkları yaptığı öğrenilen Önel’in cenazesi törenin ardından defnedilmek üzere memleketi Aydın’a gönderildi. Kaza, Tokat- Niksar yolu Dönekse Kavşağı yakınlarında Erbaaspor kafilesini Sivas Havalimanına götürdükten sonra dönen Hasan Ş. İdaresindeki otobüs şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı yönden gelen iki araçla çarpışması sonucu meydana gelmişti. 1 kişinin hayatını kaybettiği kazada 3 kişi yaralanmıştı. (SÖZ-OE-
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