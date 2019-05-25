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25 Mayıs 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Gediz’de trafik kazası: 2 ölü, 2 yaralı

Gediz’de trafik kazası: 2 ölü, 2 yaralı

Araçlar

Trafik Kazası 

-Ekiplerin müdahalesi

( KÜTAHYA ) KÜTAHYA

- Kütahya’nın Gediz ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı. Kaza, Gümele Köyü Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali Osman Öztürk idaresindeki 43 VA 997 plakalı otomobil, İbrahim Türkmen yönetimindeki 43 EY 828 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, sürücü Ali Osman Öztürk (62) eşi Hamide Öztürk (72) olay yerinde hayatını kaybederken, aynı araçta yolcu olarak bulunan gelini Güldalı Öztürk (40) ve diğer aracın sürücüsü İbrahim Türkmen yaralandı Yaralılar ambulansla Gediz Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada hayatını kaybeden karı-kocanın cansız bedenleri, olay yerindeki ilk incelemenin ardından Gediz Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.
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