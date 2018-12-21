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21 Aralık 2018 Cuma günü yayınlandı
Gaziler sıra gecesiyle moral buldu - ANKARA

Gaziler sıra gecesiyle moral buldu - ANKARA

- Geceye katılanlardan detaylar - Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Genel Başkanı Lokman Aylar'ın konuşması - 15 Temmuz Gazisi Kaan Şimşek'in konuşması - Kıbrıs gazileri Arif Tekin ve Ali Osman Alkan'ın konuşmaları - Detay görüntülerGaziler sıra gecesiyle moral buldu - Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Genel Başkanı Lokman Aylar: - "Hem arkadaşlarımıza yaşadıkları travmaları, acıları biraz olsun hafifletmek hem de kaynaşmaları için güzel bir gece düzenledik"ANKARA (AA) - Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfınca gazilere moral vermek amacıyla sıra gecesi düzenlendi.
Vakfa ait Gazi'm Kafe'de düzenlenen etkinlik, dualar ve ilahilerin okunmasıyla başladı.
Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Genel Başkanı Lokman Aylar, vakıf olarak zaman zaman böyle organizasyonlar gerçekleştirdiklerini belirterek, "Bu ülkeye bedel ödeyen bu kahramanlarımızı psikolojilerinin daha düzgün olması, kaynaşmaları için bir araya getiriyoruz. Eski günlerimizi yad edip, bu ülkeye daha nasıl iyi hizmet edebiliriz, nasıl daha iyi çalışabiliriz bu konuda istişarelerde bulunuyoruz." diye konuştu.
Bu toplantıların bürokratlarla bir araya gelmeleri açısından da önemli olduğunun altını çizen Aylar, şunları kaydetti:"Bugün hem arkadaşlarımıza yaşadıkları travmaları, acıları biraz olsun hafifletmek hem de kaynaşmaları için güzel bir gece düzenledik. Şehit ailesi ve gazi olmak bizler için onurdur, gururdur. Bu ülkeye bedel ödemek herkese nasip olmaz. Biz bu ülkeye bedelimizi kanımızla, canımızla, uzuvlarımızla ödedik, bundan gurur duyuyoruz. Acılar paylaştıkça azalıyor, mutluluk paylaştıkça çoğalıyor. Biz bugün hem mutluluğumuzu hem acımızı paylaşıyoruz."Vakfın Kurucu üyesi ve 15 Temmuz Gazisi Kaan Şimşek ise acıları unutup, sevinçleri paylaşmak için bir araya geldiklerini dile getirdi. Şimşek, gazilerin devletin yanında ve her zaman göreve hazır olduğunu vurguladı.Kıbrıs gazileri Arif Tekin ve Ali Osman Alkan da böyle bir gecede bulunmaktan onur ve mutluluk duyduklarını belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.Aralarında Kıbrıs, Kore, Güneydoğu ve 15 Temmuz gazilerinin bulunduğu vakıf üyeleri, saz eşliğinde Sanatçı Yaman Adıyaman'ın seslendirdiği türküleri dinledi.Bazı gazilerin türkülere eşlik ettiği sıra gecesinde çiğ köfte de hazırlandı.Etkinliğe Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Ankara İl Müdürü Bestami Erkoç da katıldı.

Gaziler Çiğ Köfte Psikoloji Toplantı Sıra Gecesi 

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