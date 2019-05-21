Gaziantep'te trafik kazası: 11 yaralı - GAZİANTEP

- Gaziantep 'te trafik kazası - 11 yaralı - Gaziantep - Şanlıurfa kara yolunun 7. kilometresindeki kaza yeri - Kazaya karışan minibüs ve otomobillerden detay - Trafik polislerinin kaza yerinde inceleme yapması - Kaza nedeniyle trafiğe kapanan yolun açılması Gaziantep 'te trafik kazası: 11 yaralı - Bir minibüs ile iki otomobilin karıştığı kazada 11 kişi yaralandıGAZİANTEP (AA) - Gaziantep 'te biri minibüs 3 aracın karıştığı trafik kazasında 11 kişi yaralandı. Gaziantep - Şanlıurfa kara yolunun 7. kilometresinde Gaziantep ile Nizip arasında yolcu taşıyan Nüveran Mercan idaresindeki 27 ANR 46 plakalı minibüs, önce Ferit Aydın yönetimindeki 21 AAE 044 plakalı otomobille daha sonra karşı yönden gelen sürücüsü öğrenilemeyen 27 C 3437 plakalı otomobille çarpıştı.İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Kazada yaralanan 11 kişi, 112 Acil Servis ekiplerice kentteki hastanelere kaldırıldı.Kaza nedeniyle trafiğe kapanan yol, araçların kaldırılmasıyla tekrar açıldı.
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