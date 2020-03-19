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19 Mart 2020 Perşembe günü yayınlandı
Gaziantep-Adana Otobanı'nda zincirleme trafik kazası

Gaziantep-Adana Otobanı'nda zincirleme trafik kazası

kazaya karışan araçlardan ve ambulanslardan görüntüler

( GAZİANTEP ) GAZİANTEP

Hastane Trafik Kazası Kaygan Yol Sağlık Ekipleri Trol 


- Gaziantep-Adana Otobanı'nda 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre kaza, Gaziantep-Adana Otobanı'nda akşam saatlerinde yaşandı. İddiaya göre, yoğun yağış nedeniyle kayganlaşan yolda 4 otomobil, bir kamyonet ve bir tır olmak üzere toplam 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazaya karışan bazı araçlar kaygan yolda savrularak devrildi. Kazada araçlarda bulunan toplam 6 kişi ise yaralandı. Kazanın ardından çevredeki vatandaşlar tarafından trafik, sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verildi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları Gaziantep ve Kahramanmaraş'taki hastanelere götürdü. Yaşanan kazanın ardından otobandaki trafik akışı ise bir süre kontrollü şekilde sağlandı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
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