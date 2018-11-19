Fırtınada mahsur kalan hayvanlar 8 saatlik çalışmanın ardından kurtarıldı

-Fırtına nedeniyle yolda biriken karların iş makinesi ile temizlenmesi

-Kepçe ve greyderin çalışması

-Yol açma çalışmasından genel detay

-Ekiplerin iş makinelerine zincir takmaları

-Sürünün açılan yola gelmesi

-Sürüden genel detay

-Sürülerin açılan yolda ilerlemesi

-İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür Röp.



( MUŞ )- Ekipler, fırtınada mahsur kalan hayvanları 8 saatlik çalışmanın ardından kurtardı MUŞ



- Muş’ta 2 bin 600 rakımlı Çavuştepe mevkiinde tipi ve fırtına nedeniyle kapanan yolda mahsur kalan küçükbaş hayvan sürüsü, 8 saatlik çalışmanın ardından kurtarıldı. Muş’ta kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Yüksek kesimlerde etkili olan yağışın ardından başlayan fırtına yolları kapattı. Sabah saatlerinde hayvanlarını ovaya indirmeye çalışan sürü sahipleri, bunu başaramayınca durumu İl Özel İdaresine bildirdi. 5 iş makinesi ile 2 bin 600 rakımlı Çavuştepe mevkiine çıkan ekipler, yol açma çalışması başlattı. Yer yer kar kalınlığının 2 metreye ulaştığı yolda, ekipler ilerlemekte güçlük çekti. 8 saatlik çalışmanın ardından yolu ulaşıma açan ekipler, hayvanların geçişini sağladı. Yol açma çalışmasıyla ilgili gazetecilere açıklamalarda bulunan İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, kentte etkili olan kar yağışının hayatı olumsuz yönde etkilediğini söyledi.



Sabah saatlerinde hayvan sahiplerinin sürüyü ovaya indireceği ihbarı üzerine Çavuştepe mevkiine 5 iş makinesi gönderdiklerini ifade eden Yentür, “Geçen haftadan beri Muş’ta etkili olan kar yağışı Üçevler, Alaniçi, Ağıllı, Cevizlidere ve Arı köyü mevkiinde bazı olumsuzluklar oluşturdu. İl Özel İdaresine sabah saatlerinde bir ihbar geldi. Vatandaşlar, hayvanları ile kısa olan yoldan Çavuştepe mevkiine geleceklerini haber ettiler. Bu haber üzerine o bölgeye 5 tane iş makinesi sevk ettik. 2 bin 600 metre yükseklikteki zirvede 1-1,5 metre, bazı yerlerde ise 2 metreye yakın kar bulunuyordu. Kar çalışmalarını yaptık. Karakol ve köye kadar olan yolumuzu açtık. Vatandaşların seyri seferini kolaylaştırdık. Yüksek tepelerde kar yağmaması durumunda fırtına nedeniyle yollar kapanmaya devam etmektedir. Vatandaşların o yolları kullanması durumunda önlem amaçlı nöbetçi iş makinesi bekletiyoruz. Kış başladığı için vatandaşlar, hayvanlarını yürüterek getirecekleri için, herhangi bir sıkıntıya düşmemeleri için İl Özel İdaresi olarak bütün tedbirlerimizi almış bulunmaktayız” dedi.

“Kapalı köy yolumuz kalmadı” Kapalı olan köy yollarının yeniden ulaşıma açıldığını hatırlatan Yentür, “İl genelinde 366 köyümüz, 149 mezramız var. Etkili olan kar yağışından dolayı en son 32 köy, 25 mezramızın yolu kapanmıştı. Bugün itibari ile kapalı olan hiçbir köyümüz ve mezramızın yolu yoktur. Bütün yollarımızı açtık” diye konuştu.



