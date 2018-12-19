Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
19 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Fırtına ve yağmura aldırmadan kaçmaya çalıştılar...10 kişilik tekneden 44 mülteci çıktı, Sahil Güvenlik ekipleri gözlerine inanamadı

Fırtına ve yağmura aldırmadan kaçmaya çalıştılar...10 kişilik tekneden 44 mülteci çıktı, Sahil Güvenlik ekipleri gözlerine inanamadı

mültecilerin tekneye alınması

( MUĞLA )- Ekiplerin yaptığı kimlik tespitinde 21 Filistin, 17 Suriye, 3 Mısır, 2 Yemen ve 1 Irak uyruklu oldukları öğrenildi. MUĞLA

Mülteci Kimlik Tespiti Akalan Yağışlı Hava Adala 


- Fırtınaya ve yağmura aldırış etmeden Bodrum’dan yasa dışı yollarla Yunanistan adalarına kaçmak isteyen 44 mülteci Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kıs kıvrak yakalandı. Tekneye yapılan operasyondan 10 kişilik yelkenli teknede 44 mülteci gören Sahil Güvenlik ekipleri ise gözlerine inanamadı. Fırtına ve yağmura aldırış etmeden Yalıkavak mahallesinden denize açılan 44 mülteci yasa dışı yollarla Yunan adalarına gitmek için yola çıktı. Devriye görevi yapan Sahil Güvenlik Ekipleri fırtınalı ve yağışlı havada bir yelkenli teknenin Kiremit adası yakınlarında ilerlediğini gördü. Hızlıca yanına gittiği tekne kaçmaya başlayınca deniz ortasında kovalamaca yaşandı. Yaptığı manevralarla “DAMARA” isimli teknenin önüne kesen Sahil Güvenlik ekipleri halat yardımıyla tekneyi bota yanaştırdı. Tekneye giren Sahil Güvenlik ekipleri gördükleri manzara karşısında şok oldu. 10 kişilik yelkenli tekneye balık istifi şeklinde dizilmiş 44 mülteciyle karşıtı. Sahil Güvenlik Botuna alınan mülteciler Turgutreis limanına getirildi.
Ekiplerin yaptığı kimlik tespitinde 21 Filistin, 17 Suriye, 3 Mısır, 2 Yemen ve 1 Irak uyruklu oldukları öğrenildi. Organizatör olduğu belirtilen 3 Türk ise teknede gözaltına alındığı öğrenildi. Mültecilerin işlemleri bitmesinin ardından önce Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğüne oradandan Muğla Göç İdaresine gönderilecekleri öğrenildi.
İlgili Foto Galeriler
İsrail Askerlerinin Öldürdüğü Filistinli Gencin Cenaze Töreniİsrail Askerlerinin Öldürdüğü Filistinli Gencin Cenaze Töreni
Ankara'daki Tren Kazasında Ölenlerin İsimleri Belli OlduAnkara'daki Tren Kazasında Ölenlerin İsimleri Belli Oldu
Ankarada Tren KazasıAnkarada Tren Kazası
Kayseride Kan Donduran Olay!Kayseride Kan Donduran Olay!
Polislere rüşvet GözaltısıPolislere rüşvet Gözaltısı
Küçük Miraç Dövülerek ÖldürüldüKüçük Miraç Dövülerek Öldürüldü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı