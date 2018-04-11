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11 Nisan 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Ev yangınında faciadan dönüldü

Ev yangınında faciadan dönüldü

Evin yanma görüntüsü

Ev Yangını İncirlik Bilirkişi Felaket Yangına Müdahale 

-Yanan eşyalardan görüntüler
-Ev sahibinin olayı anlatması
-Evden detaylar
-Cevdet İşcan röportaj
-Detaylar

( ADANA - ÖZEL - HD)- Adana’da çıkan ev yangınında 4 kişi, faciadan kıl payı kurtuldu- İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangından son anda kurtulduklarını anlatan ev sahibi, üst kattaki komşularının sigara içtiğini, yangının attığı izmaritten çıktığını tahmin ettiklerini söyledi ADANA

- Adana’da bir evde çıkan yangında 4 kişi felaketten kıl payı kurtuldu. Edinilen bilgiye göre, merkez Sarıçam ilçesi, İncirlik Mahallesi’nde bulunan 3 katlı bir evin 2. katındaki balkonda yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangında alevler mutfağa sıçradı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler gelinceye kadar çevredekiler yangına müdahalede bulundu. Olay yerine gelen ekiplerin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü. Ancak evdeki birçok eşya kullanılamaz hale geldi. Ev sahibi, “Yangın sırasında evdeydik. 2 çocuğum ve eşim ile diğer odada oturuyorduk. Yangını hiç fark etmedik. Herkes tarafından yangın anında görüntü alındı ama kimse gelip zilimize basmadı. Bu evden 4 cenaze de çıkabilirdi. Yukarıda ki komşumuz sigara içiyor, büyük ihtimalle o izmarit attı ve yangın öyle başladı.
Bunu tahmin ediyoruz” diye konuştu.
Görgü tanığı Cevdet İşcan ise, “Bisikletle bir çocuk geldi ve ev yanıyor dedi.
Birden fırladım ve baktım ki tutuşmuş ev yanıyor. Hemen su aldım söndürmeye çalıştım ama itfaiye geldi. Can kaybı olmadı yangında. İlk önce ben vardım. Felaketti” ifadelerini kullandı. Yangınla ilgili bilirkişi heyetinin evde inceleme yapacağı öğrenildi.
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