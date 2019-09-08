Ev yangını - HATAY

: - Yangın çıkan ev - İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışmalarından görüntüler Hatay 'da ev yangınıHATAY (AA) - Antakya ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangın, çevre binalara sıçramadan kontrol altına alındı.Alınan bilgiye göre, 75. Yıl Bulvarı'ndaki 6 katlı apartmanın son katında henüz bilinmeyen nedenle alevler yükseldi.Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 4 itfaiye aracı ve 11 personel, alevlere müdahale etti.Evde kimsenin olmadığı anda çıkan yangın, ekiplerce kısa sürede kontrol altına alındı.Olayda zarar gören ev kullanılamaz hale geldi.
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