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25 Mart 2018 Pazar günü yayınlandı
Ev yangını - BİLECİK

Ev yangını - BİLECİK

- İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi Bilecik 'te ev yangınıBİLECİK (AA) - Bilecik 'te çıkan yangında iki katlı ev kullanılmaz hale geldi.Cumhuriyet Mahallesi Hacı Hasan Sokak'ta Gülcan Kaya'ya ait iki katlı evde kiracı İmzade Tüfekçi'nin bulunduğu katta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Ev sahibinin ve kiracının evde bulunmadığı sırada çıkan yangını fark eden vatandaşlar durumu itfaiyeye ve polise bildirdi.İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alınarak söndürüldü.Yangın sonucunda iki katlı ev kullanılamaz hale geldi.

Polis Ev Yangını Bild Yangına Müdahale Trol 

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